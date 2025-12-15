Pizze gratis per chi è in difficoltà l' iniziativa di Sasà Martucci all' Opera Sant' Anna

L'iniziativa di Sasà Martucci, che ha distribuito pizze gratuite a persone in difficoltà, si è appena conclusa presso l’Opera Sant’Anna di Caserta. L'evento, svoltosi lunedì 15 dicembre, ha visto una grande partecipazione, offrendo un momento di solidarietà e condivisione a chi si trova in condizioni di bisogno.

© Casertanews.it - Pizze gratis per chi è in difficoltà, l'iniziativa di Sasà Martucci all'Opera Sant'Anna Si è appena conclusa con grande partecipazione l’iniziativa solidale promossa da Sasà Martucci, che oggi - lunedì 15 dicembre - ha preparato pizze calde e gratuite per le persone in difficoltà presso l’Opera Sant’Anna di Caserta, accanto alla Chiesa di Sant’Anna. Un gesto semplice ma pieno di. Casertanews.it Scriveteci nei commenti secondo voi quante pizze abbiamo fatto! Chi indovina riceve una pizza gratis #pizza #kebab #pizzalover #food #pizzatime #pizzeriareranocchio #milano #perte #italia - facebook.com facebook