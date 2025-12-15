Pizze gratis per chi è in difficoltà l' iniziativa di Sasà Martucci all' Opera Sant' Anna

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa di Sasà Martucci, che ha distribuito pizze gratuite a persone in difficoltà, si è appena conclusa presso l’Opera Sant’Anna di Caserta. L'evento, svoltosi lunedì 15 dicembre, ha visto una grande partecipazione, offrendo un momento di solidarietà e condivisione a chi si trova in condizioni di bisogno.

pizze gratis per chi 232 in difficolt224 l iniziativa di sas224 martucci all opera sant anna

© Casertanews.it - Pizze gratis per chi è in difficoltà, l'iniziativa di Sasà Martucci all'Opera Sant'Anna

Si è appena conclusa con grande partecipazione l’iniziativa solidale promossa da Sasà Martucci, che oggi - lunedì 15 dicembre - ha preparato pizze calde e gratuite per le persone in difficoltà presso l’Opera SantAnna di Caserta, accanto alla Chiesa di Sant’Anna. Un gesto semplice ma pieno di. Casertanews.it