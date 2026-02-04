Sarno difende la figlia da un?aggressione | salumiere massacrato nel suo locale

Un uomo di 61 anni è stato ucciso nel suo negozio a Sarno. Gaetano Russo è stato accoltellato più di dieci volte mentre cercava di difendere la figlia da un tossicodipendente. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono ancora dettagli su come si siano svolti i fatti. La vittima era conosciuta in zona e molto stimata. La scena è rimasta sotto shock, mentre gli investigatori cercano di capire se ci siano stati precedenti o motivi specifici dietro l’aggressione.

Massacrato a coltellate nella sua salumeria per difendere la figlia da un tossicodipendente. Gaetano Russo, 61 anni, è morto trafitto da oltre dieci fendenti scagliati con violenza, almeno cinque lo hanno raggiunto all’addome. Il corpo è stato dilaniato e reso irriconoscibile dalla brutale aggressione. Un assalto mortale, inarrestabile che non gli ha lasciato scampo; è finito a terra in una pozza di sangue davanti agli occhi della figlia e della moglie, che per l’orrore ha perso conoscenza. Il killer è Andrea Sirica, 34 anni, anch’egli di Sarno, pluripregiudicato, ed ha armato la sua mano con un coltello dalla lunga lama che il salumiere aveva sul bancone da lavoro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

