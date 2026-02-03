Sarno salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio fermato 35enne

A Sarno, sangue e paura questa notte. Un uomo di 60 anni, Gaetano Russo, è stato accoltellato ripetutamente nel suo negozio poco dopo mezzanotte. Le forze dell’ordine hanno subito arrestato un 35enne sospettato dell’omicidio. La comunità è sotto shock per questa violenta tragedia.

Sangue ed orrore a Sarno. Un noto e storico salumiere, Gaetano Russo, è stato brutalmente ucciso a coltellate, poco dopo mezzanotte, all'interno della sua attività commerciale. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse, forse un tentativo di rapina, o una lite degenerata fino nell'aggressione mortale. Secondo quanto emerso finora, in nottata la vittima sarebbe stata colpita da diversi fendenti da un 35enne, volto già noto alle forze dell'ordine, che probabilmente ha agito in stato di alterazione legato all'assunzione di sostanze stupefacenti, che si sarebbe barricato all'interno del negozio, in via Paolo Falciani.

