Sarno salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio fermato 33enne

Questa notte a Sarno un salumiere di nome Gaetano Russo è stato ucciso con diverse coltellate nel suo negozio. La polizia ha già fermato un 33enne sospettato di aver commesso il delitto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per Russo non c’era più niente da fare. La scena che si è presentata ai rilievi è stata di sangue e violenza. La procura ora indaga per chiarire cosa abbia spinto l’uomo a compiere questo gesto.

Sangue ed orrore a Sarno. Un noto e storico salumiere, Gaetano Russo, è stato brutalmente ucciso a coltellate, poco dopo mezzanotte, all'interno della sua attività commerciale. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse, forse un tentativo di rapina, o una lite degenerata fino nell'aggressione mortale. Secondo quanto emerso finora, in nottata la vittima sarebbe stata colpita da diversi fendenti da un 35enne, volto già noto alle forze dell'ordine, che probabilmente ha agito in stato di alterazione legato all'assunzione di sostanze stupefacenti, che si sarebbe barricato all'interno del negozio, in via Paolo Falciani.

