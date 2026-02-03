Chi era Gaetano Russo il salumiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozio

Questa notte, a Sarno, un uomo di 61 anni è stato ucciso nel suo negozio di salumi. Gaetano Russo è stato accoltellato e non ce l’ha fatta a sopravvivere. La sua morte ha sconvolto la comunità, che lo conosceva e stimava da tempo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora cercano di chiarire cosa sia successo.

