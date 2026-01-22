Il Rojava chiama alla mobilitazione | sabato in piazza

Il Rojava invita alla mobilitazione: sabato 24 gennaio si terrà una manifestazione in diverse città per sostenere l’autonomia e i diritti delle comunità locali nel Nord-est siriano. Questa iniziativa nasce dalla volontà di difendere i principi di autogestione e di promuovere un dialogo pacifico in una regione complessa e fragile. La partecipazione è aperta a tutti coloro che condividono questi valori e desiderano esprimere solidarietà.

Mentre Kobane è accerchiata e la linea del fronte si avvicina sempre più alla regione curda del Rojava, la più significativa esperienza di democrazia radicale mai sperimentata in Medio Oriente fa appello alla solidarietà internazionale.

Venezuela sotto attacco, il ministro della Difesa accusa gli Usa e chiama i cittadini alla mobilitazione: «Non ci piegheranno» – Il videoDopo l’attacco militare degli Stati Uniti in Venezuela, il ministro della Difesa Vladimir Padrino López ha diffuso un video in cui denuncia una grave aggressione internazionale.

Rete pace Ferrara si unisce alla mobilitazione regionale e scende in piazza contro la guerraRete Pace Ferrara partecipa alla mobilitazione regionale contro la guerra, unendosi a famigliari e amici di Ansalda Siroli mercoledì 31.

Argomenti discussi: La resistenza chiama: dal Kurdistan al mondo, migliaia rispondono all’appello per difendere il Rojava; SIRIA: ANCHE KOBANE SOTTO ATTACCO. CORRISPONDENZA DAL ROJAVA. CHIEDIAMO ANCHE IN EUROPA UNA MOBILITAZIONE GENERALE A DIFESA DELLA RIVOLUZIONE; Turchia, fermati sei giornalisti che documentavano le proteste al confine con la Siria; LA RIVOLUZIONE IN ROJAVA È SOTTO ATTACCO! CHIAMATA INTERNAZIONALISTA PER RAGGIUNGERE IL NORD-EST DELLA SIRIA.

ROJAVA: LE FDS ALLA RESISTENZA TOTALE CONTRO DAMASCO. NESSUNA RESA. LA VOLONTA’ DEI POPOLI E’ PIU’ FORTE DI QUALSIASI ATTACCO E OCCUPAZIONE.Rojava, Siria del Nord e dell’Est: ore drammatiche - e decisive - per le popolazioni che da una dozzina d'anni portano avanti, in un Medio Oriente e un mondo in fiamme, il progetto di una società inte ... radiondadurto.org

Addio all’enclave curda in Siria, finisce il sogno di RojavaUna firma con Damasco ha messo fine all’esperienza autonomista e alla resistenza di Kobane, dove le donne hanno assunto un ruolo centrale nella politica e nella vita sociale ... unionesarda.it

La resistenza chiama: dal Kurdistan al mondo, migliaia rispondono all’appello per difendere il Rojava x.com

SIRIA: DAMASCO ANNUNCIA L’INVASIONE DEL #ROJAVA. LA RIVOLUZIONE CONFEDERALE È SOTTO ATTACCO. RISE UP FOR ROJAVA CHIAMA LA MOBILITAZIONE INTERNAZIONALE Gli jihadisti al potere a Damasco annunciano di voler invadere l’ - facebook.com facebook