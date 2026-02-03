Sapienza sotto ricatto dagli hacker | Pagamento entro 72 ore o pubblichiamo i dati

La Sapienza è stata colpita da un attacco hacker. Gli aggressori hanno inviato un messaggio chiaro: pagare il riscatto entro 72 ore, altrimenti renderanno pubblici i dati sensibili dell’ateneo. La situazione sta tenendo in allerta i responsabili, che stanno valutando come rispondere alla minaccia.

