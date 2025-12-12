I bagni pubblici di San Giustino e Sant' Anna non sono accessibili a tutti i cittadini scatta l' interrogazione in consiglio comunale

L'accessibilità ai servizi pubblici è fondamentale per garantire l'uguaglianza tra cittadini. Recentemente, è stata presentata un'interrogazione in consiglio comunale riguardo ai bagni pubblici di piazza San Giustino e piazzale Sant'Anna, sollevando dubbi sulla loro fruibilità e accessibilità per tutti.

I bagni pubblici di piazza San Giustino e di piazzale Sant'Anna, all'ingresso del cimitero, sono aperti e fruibili dai cittadini? È quanto chiedono in un'interrogazione i consiglieri comunali Mario De Lio, Stefano Costa, Damiano Zappone e Carla Di Biase.L'interrogazione, indirizzata al presidente.

