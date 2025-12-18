Università Marinozzi Ucbm | Specializzandi ortopedia in sala operatoria dal primo anno
Al Campus Bio-Medico di Roma, la formazione in ortopedia e traumatologia si distingue per un approccio innovativo, offrendo agli specializzandi la possibilità di operare in sala già dal primo anno. Questa esperienza precoce, promossa dalla scuola fondata 25 anni fa da Vincenzo Denaro e ampliata da Rocco Papalia, rappresenta un esempio di eccellenza formativa che prepara i futuri professionisti con competenze pratiche e avanzate.
(Adnkronos) – "La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia del Campus Bio-Medico di Roma nasce 25 anni fa grazie alla volontà del professor Vincenzo Denaro ed è stata successivamente ampliata dal professor Rocco Papalia, attuale direttore". L’attività chirurgica, "con oltre 2mila interventi protesici l’anno – anca, ginocchio, spalla e caviglia – consente agli specializzandi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
