Università Marinozzi Ucbm | Specializzandi ortopedia in sala operatoria dal primo anno

Al Campus Bio-Medico di Roma, la formazione in ortopedia e traumatologia si distingue per un approccio innovativo, offrendo agli specializzandi la possibilità di operare in sala già dal primo anno. Questa esperienza precoce, promossa dalla scuola fondata 25 anni fa da Vincenzo Denaro e ampliata da Rocco Papalia, rappresenta un esempio di eccellenza formativa che prepara i futuri professionisti con competenze pratiche e avanzate.

L'ISC Rita Levi Montalcini si conferma #eccellenza nelle competenze #linguistiche . Non solo i ragazzi lo scorso Marzo, ma University of Cambridge s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.