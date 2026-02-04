Carlo Conti annuncia che questa sera sarà il primo evento di Sanremo a essere ospitato al Quirinale. Il conduttore ha confermato che, per la prima volta, il festival si svolgerà nella residenza del Presidente della Repubblica, con la partecipazione di Laura Pausini e di altri big della musica italiana. La notizia ha sorpreso molti, anche perché si tratta di un evento senza precedenti, che segna un cambio di passo per il festival. La serata si svolgerà con un’atmosfera diversa dal solito, in una cornice istituzionale che rende il tutto ancora

Carlo Conti dà il buongiorno agli italiani con una notizia che sconvolge: per la prima volta Sanremo sarà ospite al Quirinale Per la prima volta Sanremo arriva al Quirinale. L’annuncio inaspettato viene da Carlo Conti che sui social pubblica un video in cui dà la notizia personalmente. “Sarà un onore” dice il conduttore. Ecco con chi andrà ospite da Sergio Mattarella. “Dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica.” Così Carlo Conti annuncia nel suo video pubblicato sui social l’ospitata. Ma il conduttore non sarà il solo ad andare dal capo dello Stato, infatti afferma “venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Mattarella al Quirinale“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo, Conti annuncia il ricevimento al Quirinale insieme a Pausini e i big

