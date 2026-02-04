Sanremo 2026 i cantanti milanesi al Festival | Fedez Malika Ayane J-Ax e Dargen D’Amico
Quattro artisti di Milano parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D’Amico sono tra i 30 concorrenti in gara. La loro presenza conferma ancora una volta il ruolo importante della scena musicale milanese nel panorama italiano.
Tra i 30 concorrenti al Festival di Sanremo 2026 ce ne sono diversi originari di Milano: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D'Amico. Rispettivamente con le canzoni "Male necessario", "Animali notturni", "Italia Starter Pack" e "AI AI".🔗 Leggi su Fanpage.it
