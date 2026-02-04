Sanremo 2026 i cantanti milanesi al Festival | Fedez Malika Ayane J-Ax e Dargen D’Amico

Quattro artisti di Milano parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D’Amico sono tra i 30 concorrenti in gara. La loro presenza conferma ancora una volta il ruolo importante della scena musicale milanese nel panorama italiano.

Tra i 30 concorrenti al Festival di Sanremo 2026 ce ne sono diversi originari di Milano: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D'Amico. Rispettivamente con le canzoni "Male necessario", "Animali notturni", "Italia Starter Pack" e "AI AI".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, i cantanti alle prove blindate con l’orchestra: il backstage a un mese dal Festival - Leo Gassmann: Vado a Sanremo bello carico! Le mie canzoni? Le faccio ascoltare prima alla mamma (Video); Sanremo 2026, ecco i cantanti, i duetti e tutte le info: Laura Pausini e Achille Lauro co-conduttori; Sanremo 2026, i cantanti e le canzoni. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2026. La lista completa.

Beffa Sanremo: ai Big restano solo le briciole, ecco quanto guadagnano i cantanti in garaSvelati i compensi di Sanremo 2026: dai 75 mila euro dei Big allo shock del vincitore che non riceve un euro. Scopri quanto guadagnano davvero i cantanti e il cachet di Carlo Conti ... skuola.net

Sanremo 2026: cantanti in gara, conduttori, ospiti, duetti e programma completo del FestivalTutto quello che c’è da sapere su Sanremo 2026: date, cantanti in gara, conduttori, ospiti, duetti, Nuove Proposte e regolamento ufficiale della 76esima edizione del Festival. gay.it

Malika Ayane - facebook.com facebook

Sogna ancora sogna di quel che vuoi Ferma l'istante in cui il giorno ti colorerà. Malika Ayane #NatiOggi #RaccontodellaSera Pablo Picasso x.com