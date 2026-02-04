Sanremo 2026 che gaffe assurda! Serena Brancale scambiata per un’altra persona | è successo al TG!

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il TG3 ha commesso una gaffe incredibile su Serena Brancale. Durante la diretta, invece di mostrare una sua foto, sono andati in onda gli scatti di un’altra artista. La confusione ha sorpreso molti spettatori, che hanno notato subito l’errore. La cantante, presente in studio, ha reagito con sorpresa, mentre i telespettatori si sono divisi tra chi ride e chi si chiede come sia potuto succedere. La vicenda ha fatto il giro dei social e ora si attende una spiegazione ufficiale

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il TG3 commette una clamorosa gaffe su Serena Brancale: al posto della cantante va in onda la foto di un’altra artista. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Serena Brancale, dietro il sorriso c’è il grande dolore: ecco il lutto che ha colpito la sua vita Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione mediatica intorno ai protagonisti cresce giorno dopo giorno. Tra annunci ufficiali, indiscrezioni e curiosità, basta poco perché un dettaglio fuori posto si trasformi in un caso virale. Ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore, quando una clamorosa gaffe televisiva ha coinvolto Serena Brancale, tra i nomi attesi sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Durante il telegiornale del TG3 si è verificato un errore che ha fatto sorridere molti.

Questa mattina, durante il telegiornale del TG3, è successo qualcosa di imprevisto.

