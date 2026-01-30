Gaffe al TG3 Maryna scambiata per Serena Brancale | la foto dell'imitazione nel lancio su Sanremo

Durante il telegiornale del TG3 si è verificato un errore che ha fatto sorridere molti. Per annunciare il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, hanno mostrato la foto di Maryna, l’influencer che la imita a Tale e Quale Show. La confusione ha creato un po’ di scompiglio in studio e sui social, dove in molti hanno notato l’errore in diretta.

