Gaffe al TG3 Maryna scambiata per Serena Brancale | la foto dell'imitazione nel lancio su Sanremo
Durante il telegiornale del TG3 si è verificato un errore che ha fatto sorridere molti. Per annunciare il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, hanno mostrato la foto di Maryna, l’influencer che la imita a Tale e Quale Show. La confusione ha creato un po’ di scompiglio in studio e sui social, dove in molti hanno notato l’errore in diretta.
Svista durante l'edizione del TG3: per annunciare il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, viene mostrata la foto dell'influencer Maryna che la imita a Tale e Quale Show. L'ironia dell'attrice: "Se servisse una controfigura, io ci sono".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Sanremo 2026
Serena Brancale a Sanremo 2026: «Al Festival con un brano soul su mia madre, morta nel 2020. Ero la sua prediletta, mi accompagnava ai provini. Lo stile? Basta maschere, basta il lato festaiolo: ora voglio solo cantare»
Serena Brancale annuncia che a Sanremo 2026 porterà un brano soul dedicato a sua madre, scomparsa nel 2020.
Sanremo 2026, le pagelle delle 30 canzoni al primo ascolto: Fedez-Masini verso la vittoria, Serena Brancale insegue. Sal Da Vinci al matrimonio napoletano
Analizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi.
Radio1 Rai. . Verso #Sanremo2026. Nel viaggio con i 30 Big che animeranno il Festival dal 24 al 28 febbraio, incontriamo #SerenaBrancale. In gara con "Qui con me", brano dedicato alla mamma scomparsa, al #GR1 dice: "Volevo raccontare qualcosa di imp facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.