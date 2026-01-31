Gaffe al TG3 parlano del ritorno di Serena Brancale a Sanremo ma pubblicano la foto dell’imitatrice Maryna

Questa mattina, durante il telegiornale del TG3, è successo qualcosa di imprevisto. Mentre parlavano del ritorno di Serena Brancale a Sanremo, hanno mostrato una foto sbagliata. Invece di ritrare la cantante, hanno fatto vedere quella di Maryna, l’imitatrice. La gaffe è subito diventata virale sui social, con molti che si sono divertiti a commentare l’errore del servizio.

Il TG3 ha commesso una gaffe. Durante un servizio dedicato a Serena Brancale, presto in gara al Festival di Sanremo, hanno mostrato la foto dell’imitatrice Maryna a Tale e Quale Show. E non è tardata ad arrivare la reazione di quest’ultima. Durante una recente edizione del TG3 gli addetti ai lavori hanno commesso una gaffe. Il conduttore Paolo Basi stava raccontando le ultime novità relative al Festival di Sanremo 2026, dove vedremo protagonista Serena Brancale con il brano “Qui con me”. Dopo aver parlato della presenza di Achille Lauro per la seconda serata accanto a Carlo Conti e Laura Pausini alla co-conduzione, ecco che il presentatore del telegiornale ha menzionato la cantautrice. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Gaffe al TG3, parlano del ritorno di Serena Brancale a Sanremo ma pubblicano la foto dell’imitatrice Maryna Approfondimenti su Serena Brancale Gaffe al TG3, Maryna scambiata per Serena Brancale: la foto dell’imitazione nel lancio su Sanremo Durante il telegiornale del TG3 si è verificato un errore che ha fatto sorridere molti. Tg3, Maryna scambiata per Serena Brancale | VIDEO Questa mattina al Tg3 è successo un episodio curioso. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Serena Brancale Argomenti discussi: Gaffe al TG3, Maryna scambiata per Serena Brancale: la foto dell'imitazione nel lancio su Sanremo. Gaffe al TG3, Maryna scambiata per Serena Brancale: la foto dell’imitazione nel lancio su SanremoSvista durante l'edizione del TG3: per annunciare il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, viene mostrata la foto dell'influencer Maryna ... fanpage.it Delia Buglisi a Sanremo 2026: sul palco delle Cover con Serena Brancale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.