Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia le co-conduttrici del Festival

Carlo Conti ha rivelato al TG1 le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, che affiancheranno il conduttore sul palco dell’Ariston. L’annuncio offre uno sguardo sulle figure femminili che contribuiranno a rendere questa edizione unica, nel rispetto della tradizione e della sobrietà che caratterizzano l’evento. La scelta delle co-conduttrici sarà fondamentale per definire il tono e il fascino della manifestazione.

Carlo Conti annuncia al TG1 le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026 e che lo accompagneranno sul palco dell'Ariston. Concluse le vacanze natalizie, si avvicina uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani: il Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Carlo Conti annuncia stasera al Tg1 le co-conduttrici che lo accompagneranno sul palco dell'Ariston. Intanto, Max Pezzali si esibirà dalla nave per tutte e cinque le serate della kermesse, facendo ballare i presenti e il pubblico da casa con i suoi intramontabili successi, che porterà dal vivo la prossima estate, con un altro tour che si prospetta tutto esaurito.

Carlo Conti con i 30 big di Sanremo 2025 - Cena di Natale 23/12/2025

Sanremo Top torna: Carlo Conti riprende il format storico legato a Baudo nel Festival dedicato a Pippo. Due puntate a marzo (7 e 14), con tutti i Big e (si spera) anche le Nuove Proposte. Cosa ci aspettiamo davvero Leggi l’articolo su Allmusicitalia. x.com

