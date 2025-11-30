Sanremo 2026 ecco i 30 big in gara annunciati da Carlo Conti per il 76° Festival

Carlo Conti annuncia in diretta al TG1 i big in gara al Festival di Sanremo 2026: da Fedez con Masini a Tommaso Paradiso tutto il meglio della musica contemporanea. Carlo Conti annuncia oggi durante il TG1 delle 13.30 i cantanti in gara al  Festival di Sanremo 2026. La 76ª edizione si terrà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, con Conti che sarà affiancato da alcuni co-conduttori che saranno svelati a breve. Ai 30 big annunciati oggi si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo Giovani, la cui finale è prevista per il 14 dicembre, dalla quale usciranno altri due nomi, vincitori di Area Sanremo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

