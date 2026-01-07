Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite | Ogni sera farà festa

Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà uno dei super ospiti della manifestazione. L’artista si esibirà ogni sera sulla nave che attracca a Sanremo, portando musica e intrattenimento al pubblico presente e a casa. Questa presenza speciale si aggiunge alle altre iniziative previste per rendere questa edizione del festival unica nel suo genere.

Carlo Conti annuncia al Tg1 Max Pezzali come super ospite di Sanremo 2026: "Sulla nave che attracca a Sanremo ci sarà lui ogni sera". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Festival di Sanremo 2026: Max Pezzali primo ospite Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti svela il primo ospite Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Co-conduttrici Sanremo 2026, volata finale: 6 big in lizza (e il nodo budget); Festival di Sanremo 2026, spunta il primo super ospite: ecco chi è; Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti e i titoli delle canzoni; Sanremo 2026, tramonta l’ipotesi Samira Lui: chi affiancherà Carlo Conti. Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l'ospite speciale al TG1 - Dopo l'annuncio dei Big in gara, Carlo Conti torna nel suo "ufficio stampa" preferito, lo studio del TG1, per ... msn.com

Max Pezzali ospite fisso del Festival di Sanremo 2026 - «Sono qui per una notizia» – inizia così l’annuncio di Carlo Conti al TG1 delle 20 sul prossimo Festival di Sanremo 2026. superguidatv.it

Sanremo 2026, Carlo Conti svela il primo ospite - Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato e, come da tradizione, è bastato un solo nome per riaccendere l’entusiasmo attorno all’Ariston. 361magazine.com

Complimenti a @RaiUno e a Carlo Conti per la bellissima promozione di Sanremo nelle piazze e nelle stazioni. Qui il live di Torino. Ma sul web li trovate tutti: imperdibili! @Claplaz @MaScaglioni @Paul_Carelli x.com

Niente Sanremo per #samiralui. Nei mesi scorsi era circolata la voce che Samira Lui potesse affiancare #carloconti al prossimo #festivaldisanremo. Nella puntata di ieri de #laruotadellafortuna è’ andato in onda un siparietto tra la showgirl e #gerryscotti nel qu - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.