Sanità il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico dell’Asl

A Pisa, il reparto sanitario cambia volto. Il dottor Giovanni Grazi ha preso il timone del Dipartimento medico dell’Asl Toscana nord ovest, sostituendo il collega Renato Galli, morto improvvisamente nei giorni scorsi. La nomina arriva in un momento difficile, ma il nuovo direttore promette di lavorare con determinazione per mantenere gli standard di assistenza.

Pisa, 4 febbraio 2026 – Il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico della Asl Toscana nord ovest che succede al dottor Renato Galli, recentemente scomparso prematuramente. Grazi si è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Pisa ed è specialista in medicina interna e nefrologia. Dopo un’esperienza iniziale all’interno del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Lucca ha lavorato al Lotti di Pontedera come medico specialista in medicina interna e nefrologia e dialisi. Dal 2000 ha ricoperto l’incarico di responsabile della sezione dialisi e nel 2016 è stato nominato direttore della medicina interna e dialisi dell’ospedale di Volterra, mentre nel 2024 è diventato direttore dell'area omogenea degenza medica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

