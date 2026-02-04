Sanità il caso di Franco Malato sdraiato a terra | Percorsi per i fragili verifiche nelle Ast

Questa mattina a un pronto soccorso si è verificato un episodio che ha fatto discutere. Franco, un paziente fragile, è stato trovato sdraiato a terra, in attesa di assistenza. La situazione ha portato a promesse di verifiche e incontri nelle singole Ast per controllare se i percorsi dedicati ai pazienti fragili funzionano come dovrebbero.

"Organizzeremo incontri per verificare nelle singole Ast il funzionamento dei percorsi dedicati ai pazienti fragili nei pronto soccorso ". Lo ha annunciato in Consiglio regionale l'assessore alla sanità, Paolo Calcinaro, in risposta alle interrogazioni di M5S e Pd sulla gestione dei flussi nei pronto soccorso, presentate dopo l'episodio del 12 gennaio, quando un paziente oncologico, 60enne, fu costretto al pronto soccorso di Senigallia "a stendersi sul pavimento proprio a causa di una gestione inadeguata dei flussi". Calcinaro ha ricordato che "i percorsi dedicati ai pazienti fragili dovrebbero attivarsi in fase di triage, con l'attribuzione di un codice di priorità per essere valutati tempestivamente, per avviare le procedure assistenziali specifiche ed evitare stazionamenti in pronto soccorso.

