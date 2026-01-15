Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia via alle verifiche dell’Ast

La Direzione strategica della Ast Ancona ha annunciato che verranno avviate verifiche interne in merito all’incidente avvenuto al Pronto soccorso di Senigallia, dove un paziente malato di tumore ha trascorso ore sdraiato a terra in attesa di una barella. L’azienda si impegna a chiarire quanto accaduto e a garantire miglioramenti nelle procedure di assistenza e accoglienza.

Senigallia (Ancona), 15 gennaio 2026 — La Direzione strategica aziendale della Ast Ancona interviene sul caso del paziente costretto a sdraiarsi a terra nel pronto soccorso di Senigallia, annunciando verifiche interne per chiarire quanto accaduto. In un comunicato stampa diffuso oggi, l'Azienda ospedaliera precisa: "In merito a quanto apparso sulla stampa in data odierna — si legge — la Direzione Strategica Aziendale della Ast Ancona comunica che ha immediatamente disposto verifiche interne al Pronto Soccorso di Senigallia al fine di approfondire quanto realmente accaduto. Sarà cura di questa Direzione analizzare tutte le circostanze che hanno indotto il paziente a dover optare per questa soluzione, cosa che appare di straordinaria gravità dal momento che analoga situazione non si è mai verificata presso l'Ospedale 'Principe di Piemonte'".

