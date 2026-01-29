San Valentino alla libreria IOCiSto con la Candle Experience di Simona Candles

Domenica 15 febbraio, alla libreria IOCiSto nel Vomero, si svolge una serata speciale dedicata all’amore e alla creatività. Simona Candles organizza la sua Candle Experience, un evento pensato per chi vuole regalarsi un momento di relax, ma anche per chi cerca un’idea originale per festeggiare San Valentino. La serata promette di far vivere un’esperienza sensoriale, tra profumi e luci, in un’atmosfera intima e rilassante.

Un’idea originale per celebrare l’amore, ma anche per regalarsi un momento di relax e creatività: domenica 15 febbraio 2026, la libreria IOCiSto (Piazza Fuga, Vomero) ospita la nuova Candle Experience di Simona Candles, un appuntamento dedicato a chi desidera vivere un’esperienza sensoriale e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su San Valentino IOCiSto Simona Candles porta la sua "Candle Experience" alla Libreria IoCiSto La "Candle Experience" di Simona Candles arriva alla Libreria LIBERTÀ di Torre Annunziata La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Valentino IOCiSto Argomenti discussi: Idee per San Valentino: 25 spunti per sorprendere la dolce metà; 28 migliori idee regalo per San Valentino per lui nel 2026; Napoli | A San Valentino torna la magia di Simona Candles: un workshop per creare la propria candela artigianale; Marco Saioni torna in libreria con il nuovo Correva l'anno: passioni e personaggi di una Perugia antica. Per San Valentino BISCOTTI DELL'AMORE Si tratta di semplici biscotti ripieni di nutella e crema al pistacchio a forma di cuore Grazie alla presenza del l'alchermes si trasformano in dei morbidi e golosi pasticcini - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.