Il Macro riapre e celebra Roma | ingressi gratuiti e un nuovo cinema dentro al museo
Il Macro riapre al pubblico con una nuova stagione dedicata a Roma, celebrando la città attraverso esposizioni e iniziative speciali. Dopo un intervento di rinnovamento, il museo invita i visitatori a scoprire le sue nuove aree, tra cui un innovativo cinema interno, offrendo ingressi gratuiti e un nuovo modo di vivere l’arte e la cultura capitolina.
Il Macro riapre e celebra Roma con una stagione espositiva tutta dedicata alla Capitale. Negli ultimi mesi il museo è stato al centro di un intervento di preparazione e di ripristino degli spazi. La riapertura, inizialmente prevista per l'11 ottobre, è slittata di due mesi.
Roma, riapre il museo MACRO che celebra la Città eterna - (askanews) – Da domani il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma torna ad accogliere il pubblico con una stagione espositiva interamente dedicata alla Città Eterna, alla sua scena ar ... Riporta askanews.it
