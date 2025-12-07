Feste di Natale con incubo traffico Palazzo Vecchio punta su bussini e tram | Così si può evitare l' auto privata
“Un centro più accessibile con i mezzi pubblici anche di sera”. Con questo obiettivo nel periodo natalizio torna l’orario lungo dei bussini elettrici C di Autolinee Toscane a servizio delle aree centrali della città, come annuncia Palazzo Vecchio. Da lunedì 8 dicembre fino al 6 gennaio le linee. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altavilla Irpina si prepara alle feste con "Natale in Corso"
Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste
Jesolo guarda alle feste: sarà città del Natale con villaggio e presepi scolpiti
Feste di Natale con incubo traffico, Palazzo Vecchio punta su bussini e tram: "Così si può evitare l'auto privata" - Giorgio: “Una iniziativa per una maggior accessibilità al centro storico senza bisogno di usare i mezzi privati” ... firenzetoday.it scrive
Traffico da incubo a Lecco. Per le feste il Ponte Vecchio riapre quasi completamente alle auto - Prolungati gli orari di apertura al transito veicolare sul Ponte Azzone Visconti per limitare i disagi dei cantieri in vista dell’andirivieni di turisti e villeggianti ... Come scrive msn.com
Arezzo, fine settimana da tutto esaurito: traffico in tilt e parcheggi stracolmi. Tra Natale e Fiera c’è Sugar - Cronache dal fine settimana di punta: tre giorni di festa in centro. Secondo msn.com