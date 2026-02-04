San Nicolò gioiello ritrovato

Bologna riapre al pubblico l’ex chiesa di San Nicolò, un edificio abbandonato da anni che torna a mostrare il suo fascino. La chiesa, nascosta tra i tesori nascosti della città, viene aperta eccezionalmente grazie a ‘Gap’, una mostra inserita in Art City e parte di pubbliCITTÀ; 2026. Sono centinaia le persone che hanno visitato l’edificio, che ora si rivela ancora una volta come un pezzo importante della storia di Bologna.

Bologna è ricca di piccoli tesori nascosti. Tra questi si distingue l’ex-chiesa di San Nicolò, edificio abbandonato da anni che riapre eccezionalmente al pubblico grazie a ‘Gap’, una mostra inserita in Art City e parte di pubbliCITTÀ; 2026 (un progetto diffuso di arte contemporanea). L’iniziativa – promossa da Serendippo in collaborazione con il Rione S. Nicolò – prosegue fino all’8 febbraio in via S. Felice 39-41, all’angolo con via dell’Abbadia. Quella che oggi appare come una rovina urbana è ciò che resta di uno dei più antichi complessi monastici della città. Nel corso dei secoli la struttura ha conosciuto ampliamenti, rifacimenti e cambi di funzione: dopo la Seconda Guerra Mondiale la chiesa è stata dismessa come luogo di culto, poi utilizzata per un periodo come palestra e infine abbandonata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

