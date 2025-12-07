Chiara Balistreri dopo le violenze dell' ex ha ritrovato l' amore con Nicolò | Sono felice

Ha ritrovato il sorriso Chiara Balistreri, la giovane di Bologna che sui social aveva raccontato di aver subito violenze dall'ex fidanzato ora condannato a sei anni e tre mesi. Lei, che ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, ora è finalmente felice perché l'amore, quello vero e. 🔗 Leggi su Today.it

