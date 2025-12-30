Villa Cornaggia, gioiello ritrovato. Per facciate, infissi, arredi e parco sono in arrivo oltre 365mila euro.

Villa Cornaggia Medici, un patrimonio storico, si prepara a un importante intervento di restauro. Grazie a un finanziamento di oltre 365mila euro ottenuto tramite un bando di Cariplo, sarà possibile intervenire sulle facciate, gli infissi, gli arredi e il parco, contribuendo alla valorizzazione e al recupero di questo importante sito. Un intervento che mira a preservare il valore storico e ambientale della villa per le future generazioni.

Restauro di Villa Cornaggia Medici, colpo grosso di Natale, semaforo verde da un bando Cariplo primaverile: in arrivo 365 mila euro, saranno impiegati per le facciate, gli arredi, una parte degli infissi e un intervento di riqualificazione del parco. Una bella notizia, e l’arrivo di un nuovo lotto finanziato sui tre totali in cui fu già dal principio suddiviso il cammino del restauro della villa. Il primo si è chiuso da poco, e ha portato alla rinascita dell’intero pianterreno: sale e saloni, soffitti e infissi, impianti, pavimenti, caminetti e elementi decorativi. Il secondo quello appena finanziato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Si apre così una nuova fase che comprenderà anche l'assegnazione degli spazi alla Pro loco per gestire attività ed eventi culturali