Anche per il parroco è divisivo | rimosso dal dipinto restaurato il volto di Meloni

Alla fine, monsignor Daniele Micheletti ha deciso di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dal dipinto restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. Il volto, che molti avevano riconosciuto come quello della premier, era apparso dopo il restauro, ma il parroco ha scelto di eliminare l’immagine per evitare polemiche. La decisione ha diviso i fedeli e generato discussioni tra chi vedeva nel volto un gesto di rispetto e chi invece lo considerava una mancanza di coerenza.

Alla fine, monsignor Daniele Micheletti ha scelto la via della prudenza. Il volto che tanto somigliava alla premier Giorgia Meloni, apparso dopo il restauro di una tela nella storica chiesa di San Lorenzo in Lucina, è stato rimosso (vedi foto in basso). «L'ho sempre detto: se fosse stato divisivo, lo avremmo tolto», ha spiegato il parroco, mettendo fine a una vicenda che per giorni ha trasformato la navata in un insolito set mediatico. Il motivo della rimozione non è solo estetico o simbolico, ma pratico. La chiesa, incastonata nel cuore politico e mondano della Capitale, si era trasformata in una meta turistica impropria.

Il parroco della basilica di San Lorenzo in Lucina, Daniele Micheletti, si schiera a difesa del restauratore che ha lavorato sull'affresco con il volto di Meloni.

Il parroco di San Lorenzo in Lucina, Daniele Micheletti, si schiera a difesa del restauratore che ha ripristinato l'affresco con il volto di Meloni.

