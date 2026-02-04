I restauratori di San Lorenzo in Lucina hanno cancellato il volto dell’angelo, che secondo recenti ricerche somiglia alla premier Meloni. Dopo giorni di silenzio, il restauratore ha ammesso finalmente: “Era la Meloni”. Ora si cercano immagini d’archivio per riportare l’affresco alla sua versione originale.

Dopo aver negato per giorni il restauratore ammette: “Era la Meloni”. In corso ricerche di archivio per ripristinare l’affresco originale Bruno Valentinetti, contattato da Repubblica, ha dichiarato: “L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano”. Dopo aver negato per giorni che non fosse sua intenzione ritrarre il volto del premier, alla fine, parlando col quotidiano romano, ha ammesso la verità: “Va bene, era Meloni, ma sulla falsa riga di quello che c’era prima”. Giuseppe Conte: “Sulla sicurezza il governo non funziona. I fatti di cronaca sono strumenti di propaganda” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - San Lorenzo in Lucina, cancellato il volto dell’angelo con le sembianze di Meloni

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

Il Vaticano ha deciso di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dall’angelo di San Lorenzo in Lucina.

Il volto di Giorgia Meloni sull’angelo dell’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma è stato cancellato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Dichiarazione in merito al restauro pittorico nella chiesa di San Lorenzo in Lucina; Il sacrestano decoratore di San Lorenzo in Lucina: Io ritraggo chi voglio, come già Caravaggio; Diocesi: Roma, sul restauro nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. La modifica del volto del cherubino non era stata comunicata; A proposito del cherubino di San Lorenzo in Lucina.

Cancellato il volto dell’angelo-Meloni dall’affresco della chiesa di San Lorenzo in LucinaIl restauratore Bruno Valentinetti ha cancellato il volto di Giorgia Meloni sull’angelo (o vittoria alata) della chiesa di San Lorenzo in Lucina (Roma). «A me non interessa, continuo a dire che non er ... msn.com

Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: Me lo ha chiesto il VaticanoIl sedicente restauratore aveva sostituito il volto di un cherubino con quello della premier nell'antica basilica romana ... ilfattoquotidiano.it

“Me lo ha chiesto la Curia e sì, è la premier” Il restauratore Bruno Valentinetti ha cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. - facebook.com facebook

questo restauratore di San Lorenzo in Lucina è pazzesco... #SanLorenzoinLucina #Meloni #Valentinetti #2febbraio x.com