L’angelo con il volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina sarà cancellato

Il Vaticano ha deciso di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dall’angelo di San Lorenzo in Lucina. La chiesa ha comunicato di non voler più l’immagine della premier sulla statua. La decisione arriva dopo che monsignor Daniele Micheletti ha fatto sentire la sua posizione. La statua sarà quindi cancellata, lasciando il volto di Meloni fuori dalla chiesa.

Il Vaticano non vuole il volto di Giorgia Meloni sull’ angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina. E la Santa Sede si è fatta già sentire con monsignor Daniele Micheletti. Oltre che pubblicamente: il cardinale Baldo Reina in una nota ha ribadito «con fermezza che le immagini d’arte sacra e della tradizione cristiana non possono essere oggetto di utilizzi impropri o strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica». Ma anche la soprintendenza dice che bisogna ripristinare l’originale. I Beni Culturali hanno aperto un’indagine. E se sarà verificato che il “ritocco”, l’immagine dovrà tornare nello stato precedente il restauro.🔗 Leggi su Open.online

In Basilica San Lorenzo in Lucina, un dipinto con il volto che ricorda Meloni ha scatenato polemiche.

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparso un affresco che mostra un angelo con il volto di Giorgia Meloni.

È arrivato l'angelo di San Lorenzo in Lucina e i poliziotti sono miracolosamente guariti e sono stati dimessi immediatamente dall'Ospedale. La faranno Santa! #Santa_Giorgia_della_Garbatella x.com