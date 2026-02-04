San Giovanni a Teduccio riapre il Supercinema dopo 40 anni | si chiamerà SuperNest

Dopo più di 40 anni, il Supercinema di San Giovanni a Teduccio riapre i battenti. La porta dell’ex sala cinematografica, chiusa da tempo, si apre di nuovo per accogliere il pubblico. La riapertura si è svolta con una cerimonia semplice, ma carica di significato per la comunità locale. Ora il cinema si chiamerà SuperNest e promette di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di cinema e cultura nella zona.

Napoli, periferia Est, per oltre quarant'anni il portone dell'Ex Supercinema di San Giovanni a Teduccio è rimasto chiuso. Un edificio al centro del quartiere, affacciato su uno degli assi principali dell'area orientale di Napoli, che ha continuato a esistere nella memoria collettiva più che nella vita quotidiana. Oggi quel luogo diventa un bene comune – ovvero di tutta la comunità – e torna al centro di un progetto concreto di riqualificazione e riapertura: si chiamerà SuperNest, un polo multi-culturale pensato per restituire al territorio uno spazio pubblico e accessibile.

