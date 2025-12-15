vandalizzato il centro asterix a san giovanni a teduccio

Nella notte, il Centro Giovanile Asterix a San Giovanni a Teduccio, Napoli, è stato vittima di un grave atto di vandalismo e furto. L'episodio ha causato ingenti danni ai locali e ha compromesso le attrezzature impiegate nelle attività rivolte ai giovani, suscitando preoccupazioni nella comunità locale.

Tempo di lettura: 3 minuti La scorsa notte, intorno alle ore 3, il Centro Giovanile Asterix, situato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli ha subito un grave episodio di furto e vandalismo, con danni ai locali e asportazione di attrezzature utilizzate per le attività socioculturali e formative rivolte ai giovani. Il Centro Asterix è uno spazio pubblico dedicato a iniziative culturali, educative e ricreative, divenuto nel tempo un punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie della comunità di Napoli est. “Di fronte a episodi di questo genere non si può che provare profonda amarezza”, afferma l’avvocato Francesco Micera, presidente dell’Associazione CallystoArts, co-gestore del Centro con il Comune di Napoli, insieme alle istituzioni locali. Anteprima24.it

