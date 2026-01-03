Napoli Est dalle startup al Supercinema | San Giovanni cambia volto

Napoli Est si trasforma, unendo tradizione e innovazione. Tra nuovi spazi per startup, il teatro, l’Università e il murale di Maradona, il quartiere di San Giovanni sta vivendo un rinnovamento che ne valorizza identità e storia. Un percorso che coinvolge residenti, visitatori e turisti, contribuendo a cambiare volto a questa zona della città.

Riapre il Supercinema di San Giovanni: il quartiere ritrova la sua sala - Quarantaquattro anni di buio, un cancello arrugginito alto quasi sette metri, e dentro i ricordi di un'intera comunità. ilmattino.it

La nuova sfida mediterranea parte da Napoli e porta la firma di Latitudo 40. La startup campana entra nel cuore di Medaigency, il progetto europeo che punta a rafforzare la resilienza sanitaria nei cinque paesi del Mediterraneo attraverso l’uso coordinato di in - facebook.com facebook

