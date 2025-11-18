San Oddone di Cluny | il Santo del 18 Novembre Celebrato nel Mondo

Chi era San Oddone di Cluny?. San Oddone nacque in una famiglia nobile nella regione della Francia centrale. Sin da giovane, mostrò una forte inclinazione verso la vita religiosa. Dopo aver studiato a Tours, entrò nel monastero di Baume e successivamente divenne monaco a Cluny. La sua intelligenza e la sua devozione lo portarono a diventare abate nel 927. Durante il suo mandato, promosse una riforma che enfatizzava la preghiera, il lavoro e la vita comunitaria, principi che avrebbero influenzato profondamente il monachesimo occidentale. Il cammino verso la santità. Oddone è stato canonizzato per la sua dedizione alla riforma monastica e la sua capacità di ispirare un rinnovamento spirituale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

