Bimbo di 3 mesi ricoverato per sospetto avvelenamento

Un neonato di soli 3 mesi è stato ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vasto a causa di un sospetto avvelenamento, suscitando preoccupazione tra i familiari e le autorità sanitarie. Le condizioni del bambino sono attualmente sotto osservazione mentre si attendono ulteriori accertamenti.

Un bimbo di appena 3 mesi è stato ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vasto per un sospetto avvelenamento. Secondo quanto si è appreso, il piccolo sarebbe arrivato al nosocomio martedì, accompagnato dai genitori, dopo aver ingerito probabilmente del detersivo per stoviglie. I. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Gravissimo bimbo di 3 mesi | l’auto su cui viaggiava con la famiglia finisce nella scarpata - Zazoom Social News

Tumore ignorato per mesi bimbo malato allontanato dalla madre | il Garante chiede accertamenti - Zazoom Social News

Bimbo di 3 mesi ricoverato per sospetto avvelenamento - Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Vasto, avvisati dal personale sanitario. Da chietitoday.it

Bimbo calabrese di soli 2 mesi in pericolo di vita. Volo sanitario urgente verso il Gemelli di Roma - ROMA – Un bimbo calabrese di appena due mesi è stato trasportato d’urgenza, nel pomeriggio di ieri, al Policlinico Gemelli di Roma grazie a un volo sanitario dell’Aeronautica Militare. Lo riporta quicosenza.it

Leggi su Tgr Abruzzo Neonato intossicato Bimbo di tre mesi ricoverato a Vasto dopo avere ingerito del detersivo. Non è in pericolo di vita, sull'episodio indagano i Carabinieri Vai su Facebook