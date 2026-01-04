Si sente male dopo un aperitivo 50enne ricoverato in gravi condizioni per sospetto caso di botulismo
Un uomo di 50 anni di Canicattì è stato ricoverato in condizioni gravi a causa di un sospetto caso di botulismo. La sintomatologia è comparsa dopo aver consumato un aperitivo con amici. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui possibili alimenti coinvolti. La situazione attuale richiede monitoraggio medico continuo e approfondimenti diagnostici.
Un 50enne di Canicattì è stato ricoverato in gravi condizioni per un sospetto caso di botulismo. L'uomo si è sentito male dopo un aperitivo con gli amici. Altre quattro persone hanno avuto solo lievi disturbi. L'Asp e i Carabinieri indagano sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Malore dopo aperitivo, 50enne grave nell'Agrigentino: sospetto botulino - L’uomo è giunto all’ospedale San Giovanni di Dio dopo aver consumato un aperitivo con alcuni amici i quali hanno accusato disturbi, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. tg24.sky.it
Intossicazione da botulino dopo aperitivo a Canicattì? 50enne ricoverato in rianimazione - Quattro suoi amici, insieme a lui durante l’aperitivo, hanno accusato malori ... grandangoloagrigento.it
Canicattì, si sentono male dopo aperitivo: sospetto botulino - Un uomo di 50 anni originario di Canicattì è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, a causa di un sospetto botulismo. canicattiweb.com
