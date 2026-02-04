Lega | Salvini ‘Vannacci capitolo chiuso dispiace ma nessuna preoccupazione'

Matteo Salvini chiude definitivamente la questione Vannacci. Il segretario della Lega ha detto che per lui il capitolo è chiuso e non ci sono motivi di preoccupazione. Salvini ha commentato la decisione di Roberto Vannacci di lasciare il partito, sottolineando che non intende riaprire la questione.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Per me è il capitolo chiuso". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde così ad una domanda sulla decisione di Roberto Vannacci di lasciare il partito. "Ne ho visti tanti -aggiunge- che non hanno mantenuto la parola, che non hanno mantenuto gli impegni. Cito il titolo di un libro di una grande italiana scomparsa, ahimè, nelle ultime ore, la professoressa Parsi, con un libro che si intitolava 'Ingrati'. Non ci rimango più male, mi passa dopo qualche ora, stanotte ho dormito sereno. Capitolo chiuso, la Lega c'era prima, c'è, più forte. Non so se per reazione, però il tesseramento online da ieri a oggi ha superato quota mille Quindi magari c'è anche gente per cui termini un po' desueti -onore, lealtà, rispetto, fiducia, stretta di mano- significano ancora qualcosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

