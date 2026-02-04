Salvini archivia Vannacci | Capitolo chiuso

La Lega chiude il caso Vannacci e cerca di voltare pagina. I vertici del partito affermano di voler finirla lì, senza aprire nuovi scontri interni. Per ora, non ci sono indagini o sanzioni, solo la decisione di lasciarsi alle spalle una polemica che, secondo loro, resta circoscritta.

