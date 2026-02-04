Salvini archivia Vannacci | Capitolo chiuso

Da ilgiornale.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega chiude il caso Vannacci e cerca di voltare pagina. I vertici del partito affermano di voler finirla lì, senza aprire nuovi scontri interni. Per ora, non ci sono indagini o sanzioni, solo la decisione di lasciarsi alle spalle una polemica che, secondo loro, resta circoscritta.

La Lega archivia il caso Vannacci e prova a voltare pagina. Il messaggio che arriva dai vertici del partito è netto: nessuna resa dei conti, nessun regolamento interno, ma la volontà di chiudere rapidamente una parentesi che, per quanto rumorosa, viene considerata politicamente circoscritta. A mettere il punto è stato direttamente Matteo Salvini, che ha scelto toni fermi e tranchant: “Per me il capitolo è chiuso”. "Ho la tessera della Lega dal '91, ne ho visti tanti che non hanno mantenuto la parola ”, le parole del vicepremier e leader del Carroccio: “Per Vannacci dispiace umanamente, ma non preoccupa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

salvini archivia vannacci capitolo chiuso

© Ilgiornale.it - Salvini archivia Vannacci: "Capitolo chiuso"

Approfondimenti su Salvini Vannacci

Lega: Salvini, ‘Vannacci capitolo chiuso, dispiace ma nessuna preoccupazione'

Matteo Salvini chiude definitivamente la questione Vannacci.

Tajani scarica Salvini e Salvini scarica Vannacci: "C'è chi pensa solo al seggio. Vai!". La "maledetta" domenica degli alleati

In un clima di tensione politica, Tajani critica Salvini, che risponde scaricando Vannacci.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

Video SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

Ultime notizie su Salvini Vannacci

Argomenti discussi: Vannacci, il manifesto di Futuro Nazionale: Identità e tradizioni, la mia destra non è moderata.

salvini archivia vannacci capitoloSalvini: 'Vannacci capitolo chiuso, oggi la Lega è più forte'Per me il capitolo è chiuso. Ho la tessera della Lega dal '91, ne ho visti tanti che non hanno mantenuto la parola - ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini -. Per Vannacci dispiac ... ansa.it

Lega: Salvini, ‘Vannacci capitolo chiuso, dispiace ma nessuna preoccupazione'Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Per me è il capitolo chiuso. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde così ad una domanda sulla decisione di Roberto Vannacci di lasciare il partito. iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.