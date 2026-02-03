Vannacci lascia la Lega e annuncia di proseguire da solo con il suo progetto, Futuro Nazionale. Dopo aver ricevuto l’appoggio di alcuni, ora dice di voler portare avanti il suo percorso senza più il partito di Salvini. Il leader della Lega, invece, si mostra deluso e ammette di aver accolto Vannacci quando era in difficoltà, con tutti contro. La sua uscita apre nuovi scenari per la politica di destra.

«Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà». Il vice segretario della Lega ed eurodeputato, Roberto Vannacci, conferma così, sui social, la decisione, di uscire dal partito guidato da Matteo Salvini dando vita a una nuova formazione politica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Vannacci lascia la Lega: «Proseguo da solo, Futuro Nazionale è realtà». Salvini: «Deluso, accolto quando aveva tutti contro»

