Vannacci addio Lega | Futuro Nazionale è realtà proseguo da solo Salvini | Deluso accolto quando aveva tutti contro

Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di proseguire da solo con il suo progetto, Futuro Nazionale. In un messaggio diretto, il militare ha spiegato di voler continuare a lavorare per cambiare l’Italia, puntando a farla tornare un Paese sovrano, sicuro e prospero. Salvini, invece, si dice deluso e ricorda che ha accolto Vannacci quando molti erano contro di lui.
Vannacci conferma l’addio alla Lega: Da oggi Futuro Nazionale è una realtà. Salvini: Deluso e amareggiatoROMA – Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combatter ... dire.it
Vannacci e l'addio alla Lega, dal boom dei 500mila voti allo scontro con i governatoriAl capolinea la 'scommessa' di Salvini, mai decollato il feeling tra generale e dirigenti del partito Arriva al capolinea la parabola di Roberto Vannacci all'interno della Lega di Matteo Salvini, uno ... adnkronos.com
