Vannacci addio Lega | Futuro Nazionale è realtà proseguo da solo Salvini | Deluso accolto quando aveva tutti contro

Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di proseguire da solo con il suo progetto, Futuro Nazionale. In un messaggio diretto, il militare ha spiegato di voler continuare a lavorare per cambiare l’Italia, puntando a farla tornare un Paese sovrano, sicuro e prospero. Salvini, invece, si dice deluso e ricorda che ha accolto Vannacci quando molti erano contro di lui.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.