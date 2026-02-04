Salute Schillaci | Il lavoro dei Nas silenzioso ma indispensabile

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parla dei Nas, i Carabinieri che controllano la sicurezza sanitaria. Ricorda che il loro lavoro è silenzioso ma fondamentale. Verificano mense ospedaliere, Rsa, cibo e trattamenti estetici. Sono in prima linea per proteggere la salute di tutti noi, anche se spesso passano inosservati.

Quello dei Carabinieri per la tutela della Salute, meglio noti come Nas, “è un lavoro che riguarda direttamente la vita di tutti noi: dalle mense ospedaliere alle Rsa, dal cibo sulle nostre tavole ai trattamenti estetici nei centri che molti frequentano. È un lavoro che viene fatto spesso senza che ne siamo davvero consapevoli. Un lavoro silenzioso, come quello che faccio anch’io, ma essenziale”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci alla presentazione del bilancio 2025 dei Nas a Lungotevere Ripa, a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

È stata approvata la nuova Strategia Nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro 2026-2030 durante una riunione del Comitato incaricato, presieduto dal ministro della Salute Orazio Schillaci.

Il Garante dei detenuti svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti e della dignità delle persone in carcere.

Argomenti discussi: Al lavoro per rispettare i target; Sanità, boom delle spese per il lavoro precario; Sicurezza sul lavoro e vigilanza: il caso Lombardia e la necessaria valorizzazione del Tecnico della Prevenzione; L’OMS e l’Italia rafforzano la partnership sui sistemi sanitari del futuro al Senato italiano.

