Approvata la nuova Strategia Nazionale per salute e sicurezza sul lavoro Schillaci Ridurre drasticamente infortuni e decessi

È stata approvata la nuova Strategia Nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro 2026-2030 durante una riunione del Comitato incaricato, presieduto dal ministro della Salute Orazio Schillaci. L’obiettivo principale è ridurre drasticamente infortuni e decessi nei luoghi di lavoro, promuovendo un miglioramento delle condizioni di sicurezza a livello nazionale.

ROMA (ITALPRESS) – È stata approvata oggi la “Strategia Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030” nel corso della riunione del Comitato incaricato di indirizzare e coordinare la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presieduto dal ministro della Salute Orazio Schillaci. La Strategia, in linea con il Quadro strategico dell’Unione Europea 2021-2027 e con il contesto nazionale, definisce un percorso chiaro per affrontare le sfide di un mondo del lavoro in rapida evoluzione. Si integra con il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 e con le iniziative degli altri enti coinvolti nella salute e sicurezza sul lavoro, garantendo un approccio coordinato e sinergico. Ildenaro.it

