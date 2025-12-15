Il Garante dei detenuti | una figura sottovalutata ma indispensabile

Il Garante dei detenuti svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti e della dignità delle persone in carcere. Spesso sottovalutata, questa figura rappresenta un presidio di civiltà e giustizia, contribuendo a garantire il rispetto delle regole e a favorire un sistema penitenziario più equo e umano.

