Il Garante dei detenuti | una figura sottovalutata ma indispensabile
Il Garante dei detenuti svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti e della dignità delle persone in carcere. Spesso sottovalutata, questa figura rappresenta un presidio di civiltà e giustizia, contribuendo a garantire il rispetto delle regole e a favorire un sistema penitenziario più equo e umano.
Una figura spesso sottovalutata, ma essenziale per tutelare i diritti e la dignità nelle carceri.. In un tempo in cui il dibattito pubblico sembra spesso dimenticare le voci più fragili, la figura del Garante dei detenuti emerge come presidio di civiltà e di giustizia. È una figura troppo spesso sottovalutata, relegata ai margini dell'attenzione mediatica e istituzionale, eppure svolge un ruolo delicatissimo e fondamentale: garantire che anche dietro le sbarre la dignità resti intatta, che i diritti fondamentali non vengano sospesi insieme alla libertà. Un ponte tra istituzioni e società civile.
