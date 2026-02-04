Salento è giallo | donna trovata morta in casa il proprietario dell' immobile ha chiamato i soccorsi

Questa mattina a Melissano, una donna è stata trovata morta in casa. Il proprietario dell’immobile ha chiamato i soccorsi, ma ancora non si sa cosa sia successo. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre le forze dell’ordine indagano per chiarire i fatti.

Un decesso dai contorni ancora poco chiari quello registrato nelle scorse ore a Melissano, dove una donna è stata rinvenuta priva di vita all'interno di un'abitazione privata. Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’allarme è scattato nella notte, quando il proprietario dell'immobile, un conoscente della vittima, ha contattato i soccorsi del 118. All'arrivo dei sanitari, tuttavia, per la donna non c'era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma di Melissano e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile (N. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

