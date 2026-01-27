I vicini di casa non la sentono da giorni e lanciano l’allarme donna trovata morta in casa | giallo a Udine

Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Udine, in via Cadore. I vicini di casa, che non la sentivano da giorni, hanno segnalato l’accaduto. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, ha suscitato grande attenzione tra le autorità. La scoperta apre un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Cadore a Udine: a lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Ignote le cause.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Udine Donna

Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Cadore, a Udine.

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Udine, dopo che i vicini avevano segnalato l'assenza prolungata.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Udine Donna

Argomenti discussi: Le Iene: GOLIA: Vicini da incubo Video; Hamilton, il saluto in italiano ai vicini di casa è tutto da ridere; Vicini da incubo, il racconto di tre famiglie. Minacce di morte e continui rumori molesti. Siamo segregati e distrutti; Anguillara, i vicini di casa dei genitori di Claudio Carlomagno in lacrime: 'Una vergogna che non si meritavano'.

I vicini di casa non la sentono da giorni e lanciano l’allarme, donna trovata morta in casa: giallo a UdineUna donna di 75 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Cadore a Udine: a lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, il corpo ... fanpage.it

Cinecittà Est lancia il badante di condominio: un aiuto concreto per anziani e famiglie tra vicini di casaA Cinecittà Est, l’innovazione sociale non aspetta i tempi della burocrazia. In queste ore è rimbalzata con forza la notizia della volontà del Comune di Roma di stanziare fondi per il progetto sperime ... msn.com

++ "SIAMO ANCHE VICINI AI SUOI SUOCERI, POTRA' INCONTRARLI AGEVOLMENTE" ++ https://www.friulioggi.it/udine/cussignacco-lettera-trump-compri-noi-invece-groenlandia-25-gennaio-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook