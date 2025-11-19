Madre trovata morta in mare a Torre dell’Orso il figlio di 9 anni ucciso in casa | giallo in Salento

La scoperta in mare: il sub vede un corpo a poche centinaia di metri dalla riva. Una giornata iniziata come tante, a Torre dellOrso, si è trasformata in un incubo per l’intero Salento. Intorno alle 14.30 di martedì 18 novembre un subacqueo impegnato in una immersione avvista un corpo che galleggia tra le onde, non lontano dalla riva. Il ritrovamento avviene in una delle zone più frequentate della marina di Melendugno. Il sub, sconvolto, contatta immediatamente la Capitaneria di porto. La motovedetta della Guardia costiera di Otranto raggiunge l’area, non senza difficoltà per via delle condizioni del mare, e recupera la salma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Madre trovata morta in mare a Torre dell’Orso, il figlio di 9 anni ucciso in casa: giallo in Salento

