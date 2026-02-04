sadegholvaad fa propaganda ostacola i lavori sulla consolare

La senatrice Domenica Spinelli spara a zero contro il sindaco Jamil Sadegholvaad. Durante un confronto pubblico, Spinelli ha detto che non ha bisogno del permesso del Pd per parlare delle grandi opere sulla Consolare. La politica locale si infiamma, tra accuse e repliche, mentre i lavori sulla strada sembrano rallentare.

"Non devo chiedere il permesso al Pd per rilasciare dichiarazioni". Sulle grandi opere viarie per il territorio, la senatrice Domenica Spinelli ribatte colpo su colpo ai dem e al sindaco Jamil Sadegholvaad. "Non c’è che dire– il sindaco di Rimini da abile oratore gioca con le parole addossando al governo, ad Anas, a me e a Fratelli d’Italia le complicazioni (alcune inderogabili, altre evitabili) su progetti in attesa di realizzazione". Il problema principale riguarda l’intervento di messa in sicurezza della Consolare di San Marino. La senatrice ha avvertito Comune e Provincia che con le continue modifiche al progetto si perde tempo e si rischia anche di perdere i finanziamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

Jamil Sadegholvaad. . La sicurezza non è tema su cui si può fare propaganda. Dal Governo noi sindaci chiediamo pragmatismo e non annunci, per dare ai cittadini le risposte che attendono su una materia, l’ordine pubblico, che è di competenza dello Stato. N - facebook.com facebook