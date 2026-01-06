Scontro sulla Consolare Ferite mamma e figlia

Nella tarda mattinata di ieri, a Rimini, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una madre e sua figlia, entrambe ferite. L’incidente, avvenuto poco dopo le 12, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le condizioni delle due donne sono attualmente sotto monitoraggio. Si stanno ancora ricostruendo le cause dell’incidente.

Un brutto incidente stradale si è verificato a Rimini nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 12.30, lungo la superstrada che collega la città a San Marino, all'altezza dell'incrocio con via della Grotta Rossa. A entrare in collisione sono state una Volkswagen Polo, con targa italiana, e una Renault Laguna immatricolata a San Marino, entrambe condotte da donne. Sulla Renault viaggiava anche la figlia della conducente. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, la vettura sammarinese stava procedendo verso Rimini, mentre la Polo si stava immettendo sulla superstrada attraversando l'incrocio provenendo da via della Grotta Rossa e diretta verso via Pianazzo.

