Scontro sulla manovra | Aiuta i ricchi L' opposizione fa propaganda ideologica

Il via libera definitivo alla manovra arriva quasi al fotofinish di fine anno: nella tarda mattinata del 30 dicembre la Camera ha infatti licenziato la legge di Bilancio con 216 voti favorevoli e 126 contrari. Una manovra di circa 22 miliardi che spazia dal taglio dell'aliquota Irpef per il ceto medio alla revisione delle norme sul calcolo Isee da cui viene esclusa la prima casa, fino alla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali e i bonus sui libri di testo per le scuole superiori, passando per l'estensione del congedo parentale e le norme sulla titolarità delle riserve auree di Bankitalia. 🔗 Leggi su Agi.it

