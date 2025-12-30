Scontro sulla manovra | Aiuta i ricchi L' opposizione fa propaganda ideologica

Il 30 dicembre, la Camera ha approvato definitivamente la legge di Bilancio con 216 voti favorevoli e 126 contrari. La manovra ha suscitato dibattiti, con alcune opinioni che la giudicano favorevole ai ricchi, mentre altri la criticano come propaganda ideologica dell’opposizione. Questo passaggio conclusivo sancisce l’approvazione ufficiale della legge, fondamentale per le politiche economiche del prossimo anno.

Il via libera definitivo alla  manovra arriva quasi al fotofinish di fine anno: nella tarda mattinata del 30 dicembre la Camera ha infatti licenziato la legge di Bilancio  con 216 voti favorevoli e 126 contrari. Una manovra di circa  22 miliardi  che spazia dal  taglio dell'aliquota Irpef  per il ceto medio alla revisione delle norme sul calcolo  Isee  da cui viene esclusa la prima casa, fino alla nuova  rottamazione delle cartelle esattoriali  e i  bonus  sui libri di testo per le scuole superiori, passando per l'estensione del  congedo parentale  e le norme sulla titolarità delle riserve auree di Bankitalia. 🔗 Leggi su Agi.it

