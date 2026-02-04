Sabatini | Milan lezione storica al Bologna Nkunku? Coccolato da Allegri messo sul mercato da …

La partita tra Milan e Bologna ha visto i rossoneri dominare sul campo, portando a casa una vittoria importante. Il giornalista Franco Ordine ha commentato la prestazione del Milan, definendola una vera e propria lezione storica. Parlando di Nkunku, Ordine ha detto che il giocatore è coccolato da Allegri, ma al momento è sul mercato, lasciando intendere che il club potrebbe decidere di cederlo. La sfida tra le due squadre ha lasciato molte domande sul futuro dei singoli e sulla strategia del Milan.

"Il Milan di Allegri gioca bene e vince benissimo. Dà una lezione storica al Bologna. Un super Milan, che conserva il distacco dall'Inter (-5) ma guarda con soddisfazione al vantaggio sulla Roma (+7) quinta in classifica". Questo il parere di Sandro Sabatini nel suo pezzo per Calciomercato.com su Bologna-Milan 0-3. Il giornalista ha analizzato le prestazioni di alcuni singoli rossoneri. "De Winter è cresciuto a vista d'occhio da almeno un mese. Nell'olimpiade dei centrocampisti è Rabiot quello che merita la medaglia d'oro, e non solo per la specialità del terzo goal. Per fisicità e personalità sfiora la perfezione".

