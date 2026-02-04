Sabatini | Milan lezione storica al Bologna Nkunku? Coccolato da Allegri messo sul mercato da …

Da pianetamilan.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Milan e Bologna ha visto i rossoneri dominare sul campo, portando a casa una vittoria importante. Il giornalista Franco Ordine ha commentato la prestazione del Milan, definendola una vera e propria lezione storica. Parlando di Nkunku, Ordine ha detto che il giocatore è coccolato da Allegri, ma al momento è sul mercato, lasciando intendere che il club potrebbe decidere di cederlo. La sfida tra le due squadre ha lasciato molte domande sul futuro dei singoli e sulla strategia del Milan.

"Il Milan di Allegri gioca bene e vince benissimo. Dà una lezione storica al Bologna. Un super Milan, che conserva il distacco dall’Inter (-5) ma guarda con soddisfazione al vantaggio sulla Roma (+7) quinta in classifica". Questo il parere di Sandro Sabatini nel suo pezzo per Calciomercato.com su Bologna-Milan 0-3. Il giornalista ha analizzato le prestazioni di alcuni singoli rossoneri. "De Winter è cresciuto a vista d’occhio da almeno un mese. Nell’olimpiade dei centrocampisti è Rabiot quello che merita la medaglia d’oro, e non solo per la specialità del terzo goal. Per fisicità e personalità sfiora la perfezione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sabatini milan lezione storica al bologna nkunku coccolato da allegri messo sul mercato da 8230

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Milan lezione storica al Bologna. Nkunku? Coccolato da Allegri, messo sul mercato da …”

Approfondimenti su Milan Bologna

Allegri dopo Napoli-Milan: “Nkunku? Gli serve un gol per sbloccarsi. Sul mercato dico …”

Al termine di Napoli-Milan, Allegri ha commentato le prestazioni delle sue stelle e le prospettive future dei rossoneri.

Milan, Allegri dopo il 3-0 al Verona: “Nkunku non lo scopro io. Un gol da centravanti”

Dopo il successo per 3-0 contro il Verona, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione di Nkunku, sottolineando la sua capacità di segnare come un vero centravanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Bologna

Argomenti discussi: Aprite gli occhi, il Milan ormai gioca bene. Nkunku ripaga Allegri che lo aveva coccolato quando era stato messo sul mercato.

Aprite gli occhi, il Milan ormai gioca bene: Nkunku ripaga Allegri, che lo aveva coccolato quando era stato messo sul mercatoL'analisi del posticipo della 23esima giornata di Sandro Sabatini. msn.com

Sabatini giustifica Bartesaghi: Sfortunatissimo nel causare rigore per la Roma, non si è nemmeno accortoSandro Sabatini, storico giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così sul proprio canale Youtube tornando a parlare di Roma-Milan. Questo un breve estratto delle ... milannews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.