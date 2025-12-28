Milan Allegri dopo il 3-0 al Verona | Nkunku non lo scopro io Un gol da centravanti
Dopo il successo per 3-0 contro il Verona, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione di Nkunku, sottolineando la sua capacità di segnare come un vero centravanti. L’intervista a 'Milan TV' ha evidenziato l’importanza della partita e il contributo dei singoli nel percorso della squadra nella Serie A 2025-2026.
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
